18:07 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Рафаэл Геррейру: "Боруссия" и "Монако" - две похожие команды"

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Защитник дортмундской "Боруссии" Рафаэл Геррейру накануне матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Монако" отдал должное сопернику. Также он отметил, что домашняя арена поможет немецкой команде.

- Мы играем против команды, у которой на данный момент дела идут очень хорошо, - цитирует пресс-служба УЕФА Геррейру. - Встречаются две похожие команды. Я не уверен, что мы являемся фаворитами. На нашем стадионе царит неповторимая атмосфера. Болельщики оказывают серьезное давление на гостей, и нам это приносит большую пользу. Это правда, что у нас есть некоторые проблемы в выездных поединках, но дома мы показываем хорошие результаты. Несколько игроков восстановились после травм, и им еще будет нужно время, чтобы выйти на свой привычный уровень.

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http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/live-coverage/index.html#lb/10745

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/4 финала
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