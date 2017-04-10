Рафаэл Геррейру: "Боруссия" и "Монако" - две похожие команды"

Защитник дортмундской "Боруссии" Рафаэл Геррейру накануне матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Монако" отдал должное сопернику. Также он отметил, что домашняя арена поможет немецкой команде.

- Мы играем против команды, у которой на данный момент дела идут очень хорошо, - цитирует пресс-служба УЕФА Геррейру. - Встречаются две похожие команды. Я не уверен, что мы являемся фаворитами. На нашем стадионе царит неповторимая атмосфера. Болельщики оказывают серьезное давление на гостей, и нам это приносит большую пользу. Это правда, что у нас есть некоторые проблемы в выездных поединках, но дома мы показываем хорошие результаты. Несколько игроков восстановились после травм, и им еще будет нужно время, чтобы выйти на свой привычный уровень.