Рафаэль Бенитес: "Ливерпуль" может обыграть "Реал" в финале. Эта команда лучше моей"

Бывший тренер "Ливерпуля" Рафаэль Бенитес поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов. В финале "Ливерпулю" будет противостоять "Реал".

- С одной стороны, у "Реала" есть опыт и хорошие игроки. С другой, "Ливерпуль" играет очень интенсивно и страстно, много прессингует, делает верховые передачи, быстро контратакует, - цитирует тренера The Telegraph. - У "Реала" есть качество игры и опыт для успеха, но "Ливерпуль" может победить. У них есть страсть, интенсивность, желание победить, сильные игроки. Все говорят про "чудо в Стамбуле", но эта команда сильнее моей.

Под руководством испанца в финале Лиги чемпионов 2004/05 "Ливерпуль" обыграл "Милан" (3:3, по пенальти – 3:2) , уступая 0:3 по ходу матча. Матч "Реал" – "Ливерпуль" состоится 26 мая в Киеве на стадионе "Олимпийский" и начнется в 21.45 по московскому времени.