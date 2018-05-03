Рафа Надаль на матче "Атлетико" - "Арсенал": "Будет здорово, если в финалах еврокубках сыграют два мадридских клубов"

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль, который готовится к "Мастерсу" в Мадриде, который пройдет на следующей неделе, посетил ответный полуфинальный матч Лиги Европы между "Атлетико" и "Арсеналом", который проходит на домашнем стадионе мадридцев "Ванда Метрополитано", сообщает AS.

"Будет здорово, если две мадридские команды, сыграют в финалах", – сказал он в перерыве журналистам.

Во вторник мадридский "Реал", большим поклонником которого является теннисист, по итогам двухматчевого противостояния с "Баварией" получил путевку в финал Лиги чемпионов. "Атлетико" выигрывает у лондонского клуба со счетом 1:0. Первая встреча завершилась вничью 1:1.

Финал Лиги чемпионов, в котором "Реал" сыграет с "Ливерпулем", пройдет 26 мая в Киеве. Финал Лиги Европы 16 мая в Лионе.