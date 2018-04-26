Раджа Наингголан: "Рома" надеется на выход в финал Лиги чемпионов"

Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан считает, что его команда не потеряла шансы на выход в финал Лиги чемпионов. В первом полуфинале римляне проиграли "Ливерпулю" со счетом 2:5.

– Мы хорошо начали игру, но потом допустили слишком много ошибок, мы очень многое позволили сопернику, – цитирует HLN Наингголана. – Счет 5:0 был бы слишком крупным, а при счете 5:2 мы еще имеем надежду на финал. Нам нужно собраться, как в игре с "Барселоной", и победить со счетом 3:0. Знаем, что это сложно, но мы уже так делали.