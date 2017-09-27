Раджа Наингголан: "Рома" играла не очень хорошо, но набрала три очка"

Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан не очень доволен тем, как его команда сыграла во втором туре группового турнира Лиги чемпионов с "Карабахом" (2:1). Бельгиец подчеркнул, что самое главное – три очка.

– Важно было выиграть, – цитирует Mediaset Наингголана. – Мы играли не очень хорошо, но набрали три очка, поэтому можем быть удовлетворены как минимум. Мы сразу же взяли на себя инициативу, были близки к доведению счета до разгромного. Но нужно посмотреть на себя и работать лучше. Возможно, мы думали, что будет легко. Есть много факторов недооценки соперника.