Раджа Наингголан: "Игроки "Ромы" думали, что в Азербайджане будет легче"

Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан после победы во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов над "Карабахом" (2:1) отметил, что римляне не показали лучшей игры. По мнению бельгийца, футболисты итальянской команды полагали, что легко добьются победы.

- Мы настраивались только на победу, - приводит Mediaset Premium слова Наингголана. - "Рома" не показала лучшей игры, но мы возвращаемся домой с тремя очками, так что можем быть довольны. Не могу утверждать, что мы плохо настроились, ведь нам довольно быстро удалось забить два мяча. И затем мы могли сделать счет 3:0. Нужно посмотреть друг другу в глаза и добиться необходимого улучшения игры. Повторюсь, главное, что мы выполнили свою задачу и взяли три очка. Возможно, мы полагали, что здесь будет немного легче, и многие моменты мы недооценили.

Трансляция матча "Карабах" – "Рома"