Раджа Наингголан: "Играть в Лиге чемпионов - мечта любого футболиста"

Полузащитник "Ромы" и сборной Бельгии Раджа Наингголан в преддверии матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Атлетико" отметил, что для него это особенный турнир. По словам хавбека, никаких ритуалов перед играми у него нет.

- Играть в Лиге чемпионов - мечта любого футболиста. Я проделал огромную работу, чтобы реализовать ее, - цитирует Наингголана официальный сайт УЕФА. - Знаете, не хватает только чемпионата мира, но, хотя это стало немного сложно, я стараюсь. У Лиги чемпионов своя атмосфера. У тебя всегда есть шанс добиться результата и пройти дальше. На самом деле, это краткосрочный турнир, и одна ошибка может все испортить. Но вместе с тем есть шанс испытать глубочайшее удовлетворение. Мы надеемся, нам это удастся.

- Как вы готовитесь к матчам с такими командами, как "Атлетико" или "Челси"?

- Для меня все матчи одинаковые, и готовлюсь я к ним как обычно. Суеверий у меня нет. Слушаю музыку, могу шутить еще за минуту до стартового свистка. Я расслаблен. Но когда матч начался, настроение резко меняется. Хотя у всех свои методы. Некоторым надо несколько дней, чтобы сосредоточиться, кому-то хватает дня накануне, кто-то настраивается в день матча, кто-то тратит целый день... Все индивидуально. Но я могу вас заверить, что у меня никаких предматчевых ритуалов нет. Ты можешь сыграть хорошо в трудном матче, равно как можешь это сделать и в матче, который на бумаге кажется проще. При этом можно сыграть плохо и против трудного соперника, и против команды послабее.