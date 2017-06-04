Раджа Наингголан: "Фанаты "Юве", что вы скажете теперь?"

Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан поиздевался над фанатами "Ювентуса" после поражения в финале Лиге чемпионов от "Реала" (1:4). Бельгиец вступил в перепалку с фанатами туринского клуба в середине недели, которые утверждали, что их команда выиграет финал.
- Какой прекрасный вечер, – приводит Football Italia слова Наингголана. - Хотелось бы ответить всем тем, кто оскорблял меня и говорил заранее о победе "Юве". Обращаюсь к фанатам "Ювентуса", никогда не говорите перед важным событием. Просто хотелось посмотреть, ответят ли мне те же люди, которые говорили это. Три дня назад вы были смелые, так что скажете теперь?
Платошкин Андрей
resifi Очень все относительно. Первый тайм на мой взгляд у Юве был лучше. Во втором если бы не случайный второй гол Реала, то все было возможно. Удача вчера была на стороне Реала. Достойные соперники, достойная игра. Счет явно не по игре! А Буффон действительно вчера не выручил. Хотя как человек и игрок ВЕЛИК! Наверное его время закончилось. Может и не стоит ехать в Россию на ЧМ??
13:59
resifi
Молодец Раджа!!! Поставил фанов Юве на место!!! А финальный матч доказал - Юве средняя команда, Буфон -вратаришко!
13:38
marksan
Я хоть и не фанат Юве, но этого убого можно только посмеяться!
13:29