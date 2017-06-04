Раджа Наингголан: "Фанаты "Юве", что вы скажете теперь?"

Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан поиздевался над фанатами "Ювентуса" после поражения в финале Лиге чемпионов от "Реала" (1:4). Бельгиец вступил в перепалку с фанатами туринского клуба в середине недели, которые утверждали, что их команда выиграет финал.

- Какой прекрасный вечер, – приводит Football Italia слова Наингголана. - Хотелось бы ответить всем тем, кто оскорблял меня и говорил заранее о победе "Юве". Обращаюсь к фанатам "Ювентуса", никогда не говорите перед важным событием. Просто хотелось посмотреть, ответят ли мне те же люди, которые говорили это. Три дня назад вы были смелые, так что скажете теперь?

Трансляция матча "Ювентус" - "Реал"