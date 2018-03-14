Раджа Наингголан: "Это момент эйфории"

Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан выразил радость по поводу выхода команды в четвертьфинал Лиги чемпионов. Римляне обыграли "Шахтер" со счетом 1:0 в ответной игре, уступив на выезде ранее – 1:2.

– Мы много работали, все мечтали об этом моменте, включая меня, – цитирует Mediaset Наингголана. – Это мой первый четвертьфинал Лиги чемпионов, момент эйфории. Любой соперник в следующем раунде будет сильным. "Севилья" вот выбила "Манчестер Юнайтед", например.

Мы хотели оказать давление на "Шахтер", но это очень сильная команда. Понимали, что важно не пропустить дома мяч, поэтому порой садились глубоко и боялись пропустить. В атаке воспользовались своим шансом и забили решающий мяч.

Трансляция матча "Рома" - "Шахтер"