Радамель Фалькао: "Ювентус" действительно был хорош, а "Монако" не хватило хладнокровия"

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао после ответного матча 1/2 финала плей-офф Лиги чемпионов с "Ювентусом" (1:2) выразил сожаление по поводу поражения. Футболист отдал должное туринцам и отметил, что его команде не хватило хладнокровия. "СЭ" вел текстовую трансляцию встречи. "Старая синьора" одержала победу по сумме двух игр (3:1) и вышла в финал, где встретится с победителем пары "Реал" – "Атлетико".

– Мы боролись изо всех сил на протяжении всего сезона ради "Монако" и французского футбола, – приводит пресс-служба УЕФА слова Фалькао. – Надеемся, что в следующем году удастся выступить лучше. "Ювентус" играл действительно очень хорошо и воспользовался своими шансами. Нам не хватало хладнокровия, когда появлялись возможности.