Радамель Фалькао: "Взрывы могли повлиять на концентрацию игроков "Боруссии"

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао считает, что взрывы у автобуса дортмундской "Боруссии" могли повлиять на состояние игроков немецкой команды. На следующий день после взрывов "Монако" обыграл "Боруссию" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 3:2.

– Трудно было переварить все, что произошло, – цитирует AFP Фалькао. – Нам удалось остаться сосредоточенными. Но эти атаки могли повлиять на концентрацию игроков "Боруссии". Для них это сложнее. У них игрок получил травму при взрывах. Но УЕФА решил, что мы должны играть.