Радамель Фалькао: "Возвращение в "Атлетико"? Никогда не знаешь, что ждет тебя в будущем"

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао рассказал о шансах вернуться в "Атлетико" после матча между командами в рамках 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов (0:2), сообщает Goal. 32-летний колумбийский форвард признался, что навсегда сохранит подарок от "матрасников", который получил от испанского клуба перед игрой.

– Никогда не знаешь, что тебя ждет в будущем, – цитирует Фалькао Goal. – "Атлетико" всегда будет в моем сердце. Не знаю, что произойдет, когда у меня закончится контракт с "Монако". Я всегда болею за "Атлетико".

Что для меня значит играть против бывшего клуба? У меня смешанные чувства. Меня хорошо приняли фанаты. Но нам нужно идти дальше, ведь в субботу нас ждет важный матч с "Монпелье". Что касается подарка от "Атлетико", то я всегда буду благодарен этому клубу. Меня радуют не только трофеи или голы, но и люди, которые мне признательны. Таковы ценности этого клуба. Я навсегда сохраню этот сувенир.

Фалькао выступал в "Атлетико" с 2011 по 2013 год. Провел за клуб 91 матч и забил 70 голов.

В текущем сезоне колумбиец сыграл в 16 играх во всех турнирах за "Монако", забил пять мячей и отдал две голевые передачи.