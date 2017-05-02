Радамель Фалькао: "Победа в Лиге чемпионов станет абсолютно лучшим этапом в карьере"

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао накануне матча 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса" заявил, что цель его команды выйти в финал. 31-летний колумбиец также рассчитывает на победу в турнире, что станет лучшим этапом в его карьере.

- У "Ювентуса" отличная оборона, но ведь у нас прекрасное нападение, - цитирует L'Equipe Фалькао. - В футболе возможно все. Наша цель - пробиться в финал. Сейчас в моей карьере наступил один из лучших этапов. Если выиграем Лигу чемпионов, то он будет абсолютно лучшим.

Матч "Монако" - "Ювентус" состоится завтра, 3 мая, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой игры.