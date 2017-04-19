Радамель Фалькао: "Ответный матч с "Боруссией" будет совершенно иным"

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао подчеркнул в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией", что преимущество после первой встречи не дает никакой гарантий. Игра пройдет в Монако в среду.

– Мы сделали большой шаг вперед, – приводит Tmw слова Фалькао. – У нас есть преимущество, но мы понимаем, насколько опасна "Боруссия". Предстоящая игра будет совершенно другой. Но мы не должны менять своего отношения. Пока еще ничего не решено, "Монако" должен показать свой футбол.

Матч "Монако" - "Боруссия" состоится сегодня, 19 апреля, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.