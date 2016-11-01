Радамель Фалькао: "Надеюсь, в "Монако" у меня все получится "

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао в преддверии домашнего матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА отметил, что выступления в "Челси" и "Манчестер Юнайтед" стали для него хорошим опытом, передает из Монако спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Колумбиец также выразил надежду на то, что его карьера в "Монако" сложится успешно.

– В январе 2014-го вы получили травму, после чего перешли в "Челси", потом в "МЮ". Это было ошибкой? Может, вам нужно было остаться в "Монако"?

– Это очень сложный вопрос. Все осталось в прошлом. Для меня это было очень хорошим опытом. Сейчас играю за "Монако", мне очень нравится, и надеюсь, что все у меня тут получится.

– В этом сезоне вы получили травму бедра и сотрясение мозга. Это не помешает вашей игре за "Монако"?

– Я всегда мог пройти через такие сложности. После первой травмы я легко восстановился и продолжаю относиться к повреждениям так же.