Радамель Фалькао: "Монако" имеет прекрасную возможность пробиться в плей-офф"

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао после домашней победы в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов над ЦСКА (3:0) отметил, что набранные 3 очка очень важны для команды с точки зрения турнирного положения. По словам 30-летнего колумбийца, у монегасков есть прекрасная возможность на выход из группы.

– Очень рад, что мы выиграли, – приводит официальный сайт УЕФА слова Фалькао. – Три очка были важны с точки зрения турнирного положения. Впереди еще один домашний матч – против "Тоттенхэма". У нас есть прекрасная возможность пробиться в плей-офф.