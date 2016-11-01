Радамель Фалькао: "Монако" должен победить ЦСКА благодаря настрою"

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао в преддверии домашнего матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА выразил надежду на то, что команда сумеет выйти из группы, передает из Монако спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. 30-летний колумбиец также отметил, что в игре с ЦСКА все футболисты будут сконцентрированы на 100 процентов.

– Рад, что попал в Лигу чемпионов, – сказал Фалькао. – Думаю, в этом году "Монако" играет лучше, чем в прошлом. Надеюсь, мы пройдем этот этап и выйдем дальше. У нас есть отличные шансы на выход из группы. Игроки сконцентрированы на все сто процентов. И благодаря настрою, думаю, мы завтра выиграем. Хотелось бы добавить, что ЦСКА – величайшая команда, в Москве они хорошо сыграли. Надеюсь, завтра мы победим.