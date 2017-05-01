Радамель Фалькао: "Матч с "Ювентусом" - самая важная игра в сезоне для "Монако"

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао считает матч 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса" является самой важной игрой сезона. Также колумбиец надеется забить Джанлуиджи Буффону.

- Мбаппе и я лучше Игуаина и Дибалы? У обеих команд отличные бомбардиры. Это будет зрелище, - цитирует Football Italia Фалькао. - Выиграть у "Юве" будет непросто, потому что это очень сбалансированная команда. У туринцев надежная защита. Даже "Барселона" не смогла забить им, однако "Аталанта" отобрала у "Ювентуса" очки. В футболе все возможно. Буффон? Он отличный вратарь, мы все восхищаемся им. Никогда еще не играл против него, поэтому забить гол ему будет дополнительным стимулом. Думаю, что игра с "Юве" - это наш самый важный матч в сезоне. Однако затем будет важный поединок с "Нанси".

Матч "Монако" - "Ювентус" состоится в среду, 3 мая, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.