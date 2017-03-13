23:07 13 марта | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Радамель Фалькао: "Думаю о победе в Лиге чемпионов каждый день"

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Нападающий "Монако" Радамель Фалькао в интервью официальному сайту УЕФА подчеркнул, что главный тренер команды Леонарду Жардим отлично читает игру. По словам колумбийского форварда, именно благодаря тренеру команда так далеко прошла в Лиге чемпионов. В среду "Монако" предстоит ответный матч 1/8 финала главного клубного турнира Европы против "Манчестер Сити".

– Какие черты характеризуют вашего тренера Леонарду Жардима?

– Это очень умный тренер, отлично читающий игру. Он прекрасно понимает, что требуется каждому игроку. Умение управлять людьми ему очень помогает. Он понимает, что в его распоряжении есть несколько молодых ребят, которым еще нужно заматереть в футбольном смысле.

Обучая их, он сохраняет терпение и спокойствие, и этот фактор очень важен. Думаю, что его навыки играют важнейшую роль в наших результатах. Именно благодаря этому мы и прошли столь далеко в Лиге чемпионов.

– Мечтаете ли вы о победе в финале в Кардиффе? У вас нет ощущения, что Лига чемпионов еще не дала вам то, чего вы заслуживаете?

– Конечно, я мечтаю о таком развитии событий. Если бы я об этом не думал, то не играл бы сейчас здесь. О подобных вещах я думаю каждый день.

Дополнительная информация

http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/newsid=2444377.html

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