Рабьо играл с "Селтиком" с травмой

Полузащитник "ПСЖ" Адриен Рабьо после победы над "Селтиком" в матче группового турнира Лиги чемпионов (5:0) отметил, что играл с травмой. Также он похвалил шотландских фанатов, которые страстно поддерживали свою команду.

- Мы знали, что такой поддержкой, как у "Селтика", будет нелегко, - сказал Рабьо в эфире телеканала BeINSports. - "Селтик" - это привлекательная команда. Мы преуспели, мы быстро забили, а потом смогли развить успех. У меня были небольшие проблемы с мышцами перед игрой. Я играл, но знал, что не могу провести на поле 90 минут. После перерыва боль увеличилась, поэтому предпочел покинуть поле. От сезона к сезону я прогрессирую. Становится легче играть.

Трансляция матча "Селтик" - "ПСЖ"