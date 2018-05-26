Пять станций метро в Киеве закрыли из-за сообщений о минировании

Пять станций киевского метрополитена были закрыты для пассажиров из-за сообщений о минировании, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу транспортной организации. В управлении подземки отметили, что по данному вопросу проводится проверка.

Пресс-секретарь киевского метрополитена Наталья Макогон пояснила, что неизвестные сообщили о заминировании станций "Арсенальная", "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная" и "Героев Днепра".

Отметим четыре станции расположены на Святошинско-Броварской ветке, тогда как стадион "Олимпийский", где состоится финал Лиги чемпионов "Реал" – "Ливерпуль", находится на Оболонско-Теремковской ветке (на ней находится станция "Героев Днепра").

"СЭ" проведет текстовую трансляцию финала Лиги чемпионов "Реал" – "Ливерпуль". Встреча состоится сегодня, 26 мая, и начнется в 21.45 по московскому времени.