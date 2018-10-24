Путин поблагодарил мэра Рима за помощь болельщикам, пострадавшим при обрушении эскалатора

Президент России Владимир Путин выразил благодарность мэру Рима Вирджинии Раджи и медперсоналу за оказание помощи 16 болельщикам, пострадавшим при обрушении эскалатора на станции римского метро "Респубблика". Восемь человек к настоящему моменту выписаны.

Инцидент случился во вторник, 23 октября, накануне матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Ромой" и ЦСКА (3:0).

- Хотел бы передать слова благодарности мэру Рима и медицинскому персоналу, который оказывал помощь российским футбольным болельщикам, которые пострадали во время инцидента в римском метро, - цитирует официальный сайт Кремля Путина.

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