"ПСЖ" возмущен действиями британских властей, которые не пустили Орье на матч с "Арсеналом"

"ПСЖ" на своем официальном сайте распространил обращение, в котором выразил негодование действиями властей Великобритании. Британцы не дали визу на въезд полузащитнику команды Сержу Орье. 23 ноября в Лондоне состоится матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Арсенал" - "ПСЖ".

"ПСЖ" возмущен этой ситуацией, которая накладывает тень на целостность Лиги чемпионов. После первоначальной заявки 21 октября власти Великобритании оформили въездную визу Орье, но 16 ноября она была отозвана. Это решение было оправдано тем, что игрок в конце сентября был приговорен к двум месяцам тюрьмы. Однако Орье подал апелляцию на это решение и пока не является осужденным. Жаль, что власти Великобритании не признают принцип презумпции невиновности.

Клуб сожалеет, что окончательное решение было готово только во вторник днем, несмотря на то что в "ПСЖ" на протяжении шести дней работали над этим вопросом. Запоздалый ответ - это неуважение к нашему клубу", - говорится в заявлении "ПСЖ".