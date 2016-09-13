"ПСЖ" сыграл вничью с "Арсеналом", "Базель" и "Лудогорец" победителя не выявили

"ПСЖ" в домашнем матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов сыграл вничью с "Арсеналом" – 1:1. На гол нападающего хозяев Эдинсона Кавани, забитый на 1-й минуте встречи, гости ответили мячом форварда Алексиса Санчеса. Отметим, что эту игру команды доигрывали вдесятером – на четвертой компенсированной минуте второго тайма были удалены полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти и нападающий "Арсенала" Оливье Жиру.

В другой встреча группы А "Базель" сыграл вничью с "Лудогорцем" – 1:1.

Лига чемпионов

Групповой турнир

1-й тур

Группа А

"ПСЖ" (Франция) – "Арсенал" (Англия) – 1:1 (1:0)

Голы: Кавани, 1 (1:0). Санчес, 78 (1:1).

"ПСЖ" : Ареола, Орье (Менье, 84), Тиагу Силва, Маркиньюс, Максвелл, Крыховяк (Пасторе, 79), Рабьо (Тиагу Мотта, 73), Верратти, Ди Мария, Кавани, Матюиди.

"Арсенал": Оспина, Бельерин, Косьельни, Мустафи, Монреаль, Ивоби, Кокелен (Джака, 71), Касорла, Езил (Эль-Ненни, 85), Окслейд-Чемберлен (Жиру, 63), Санчес.

Предупреждения: Верратти, 8. Кокелен, 24. Жиру, 88. Тиагу Мотта, 90+2.

Удаления: Жиру, 90+3. Верратти, 90+4.

Судья: Кошшои (Венгрия).

13 сентября. Париж. Parc des Princes.

"Базель" (Швейцария) – "Лудогорец" (Болгария) – 1: 1 (0:1)

Голы: Кафу, 45 (0:1). Штеффен, 79 (1:1).

"Базель": Вацлик, Ланг, Баланта, Сухи, Траоре, Джака, Дзуффи (Франссон, 70), Дельгадо (Калла, 82), Бьяднасон, Янко (Думбья, 40), Штеффен.

"Лудогорец": Стоянов, Минев, Моци, Паломино, Натанаэл (Витинья, 80), Анисе, Дяков (Саша, 90+1), Мисидьян, Марселинью, Вандерсон (Пластун, 85), Кафу.

Предупреждения: Штеффен, 66. Вандерсон, 67. Натанаэл, 76.

Судья: Кульбаков (Белоруссия).

13 сентября. Базель. Стадион St. Jakob Park.