"ПСЖ" спасся от поражения в матче с "Наполи"

"ПСЖ" сыграл вничью с "Наполи" (2:2) в матче третьего тура группового турнира Лиги чемпионов.

Парижан от поражения спас гол Анхеля Ди Марии, еще один мяч в свои ворота забил Мариу Руй. У "Наполи" отличились Лоренцо Инсинье и Дрис Мертенс.

"Наполи" набрал пять очков и занимает второе место в группе С. У "ПСЖ" четыре очка и третье место. В следующем туре команды сыграют в Италии

Лига чемпионов

Группа С

3-й тур

"ПСЖ" (Франция) - "Наполи" (Италия) - 2:2 (0:1)

Голы: Инсинье, 29 (0:1). Мариу Руй, 61 - в свои ворота (1:1). Мертенс, 77 (1:2). Ди Мария, 90+3 (2:2).

"ПСЖ": Ареола, Менье, Кимпембе, Маркиньюс, Бернат (Керер, 46), Мбаппе, Верратти (Диаби, 83), Рабьо, Неймар, Ди Мария, Кавани (Дракслер, 76).

"Наполи": Оспина, Максимович, Альбиоль, Кулибали, Мариу Руй, Хамшик, Аллан, Руис, Кальехон (Рог, 86), Мертенс (Милик, 84), Инсинье (Зелиньски, 53).

Предупреждения: Маркиньюс, 5. Мертенс, 9. Мариу Руй, 33. Кальехон, 81. Максимович, 86. Оспина, 90+2. Дракслер, 90+5.

Судья: Цвайер (Германия).

24 октября. Париж. Стадион "Парк де Пренс".