"ПСЖ" с первого места вышел в плей-офф Лиги чемпионов

"ПСЖ" на выезде переиграл "Црвену Звезду" в 6-м заключительном туре группового турнира Лиги чемпионов. Голами у парижан отметились Неймар​, Эдинсон Кавани и Маркиньюс и Кильян Мбаппе.

Французская команда с первого места вышла в плей-офф, а бельгийская - покинула еврокубки.

Лига чемпионов

Группа C

"Црвена Звезда" (Сербия) - "ПСЖ" (Франция) - 1:4 (0:2)

Голы: Кавани, 9 (0:1). Неймар, 40 (0:2). Гобелич, 56 (1:2). Маркиньюс, 74 (1:3). Мбаппе, 90+2 (1:4).

"Црвена Звезда": Борьян, Родич, Стойкович, Дегенек, Гобелич, Симич (Эбесилио, 72), Чаушич, Йованчич, Марин (Йовелич, 87), Бен Набуан, Павков (Боаки, 72).

"ПСЖ": Буффон, Тиагу Силва, Бернат, Маркиньюс, Кимпембе, Керер, Верратти (Рабьо, 84), Кавани, Ди Мария (Дракслер, 88), Неймар, Мбаппе.

Предупреждения: Борьян, 10. Павков, 28. Керер, 29. Бернат, 62. Стойкович, 78. Гобелич, 87.

Судья: Коллам (Шотландия).

11 декабря. Белград. Стадион "Райко Митич".