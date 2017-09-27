"ПСЖ" разгромил "Баварию", "Селтик" взял верх над "Андерлехтом"

В матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов "ПСЖ" обыграл "Баварию" со счетом 3:0. Голами у парижан отметились Дани Алвес, Эдинсон Кавани и Неймар. В первом туре "ПСЖ" разгромил "Селтик" со счетом 5:0.

В другом матче группы "кельты" одолели на выезде "Андерлехт" – 3:0. Бельгийская команда в первом туре уступила также "Баварии" – 0:3.

Лига чемпионов

2-й тур

Группа B

"ПСЖ" (Франция) - "Бавария" (Германия) - 3:0 (2:0)

Голы: Дани Алвес, 2 (1:0). Кавани, 31 (2:0). Неймар, 63 (3:0).

"ПСЖ": Ареола, Дани Алвес, Тиагу Силва, Маркиньюс, Кюрзава, Тиагу Мотта (Ло Сельсо, 86), Рабьо, Верратти (Дракслер, 90), Мбаппе (Ди Мария, 79), Кавани, Неймар.

"Бавария": Ульрайх, Киммих, Хави Мартинес, Зюле, Алаба, Тиагу Алькантара, Видаль, Толиссо (Руди, 46), Мюллер (Роббен, 69), Левандовски, Родригес (Коман, 46).

Предупреждения: Киммих, 23. Видаль, 45. Тиагу Алькантара, 61. Верратти, 73. Руди, 78.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

"Андерлехт" (Бельгия) - "Селтик" (Шотландия) - 0:3 (0:1)

Голы: Гриффитс, 38 (0:1). Робертс, 50 (0:2). Синклэйр, 90+3 (0:3).

"Андерлехт": Букс, Кипчу, Спаич (Мбодж, 44), Десхахт (Станчу, 57), Дендокер, Аппиа, Ханни (Бруно, 70), Требель, Геркенс, Оньекуру, Теодорчик.

"Селтик": Гордон, Лустиг, Шимунович, Боята, Тирни, Робертс (Форрест, 78), Браун (Н. Биттон, 70), Рогич (Макгрегор, 65), Нтчам, Синклэйр, Гриффитс.

Судья: Хиль Мансано (Испания).