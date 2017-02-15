"ПСЖ" разгромил "Барселону" в Париже

Сегодня. Париж. "ПСЖ" - "Барселона" - 4:0. Анхель ДИ МАРИЯ оформил дубль в свой день рождения. Фото AFP

"ПСЖ" на своем поле нанес крупное поражение "Барселоне" (4:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Дубль оформил Анхель Ди Мария, по голу забили Юлиан Дракслер и Эдинсон Кавани. Любопытно, что аргентинец и уругваец смогли отличиться в свой день рождения.

Ответный поединок между этими командами пройдет 8 марта. Отметим, что еще ни одна команда не отыгрывала разницу в четыре мяча в плей-офф Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

1/8 финала

Первый матч

"ПСЖ" (Франция) – "Барселона" (Испания) – 4:0 (2:0)

Голы: Ди Мария, 18 (1:0). Дракслер, 40 (2:0). Ди Мария, 55 (3:0). Кавани, 72 (4:0).

"ПСЖ": Трапп, Менье, Кимпембе, Маркиньюс, Кюрзава, Ди Мария (Лукас, 61), Верратти (Нкунку, 69), Рабьо, Матюиди, Дракслер (Пасторе, 86), Кавани.

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Жорди Альба, Андре Гомиш (Рафинья, 58), Бускетс, Иньеста (Ракитич, 72), Месси, Л.Суарес, Неймар.

Предупреждения: Рабьо, 3. Андре Гомиш, 33. Бускетс, 62. Рафинья, 74.

Судья: Марчиняк (Польша).

14 февраля. Париж. Стадион "Парк де Пренс".

Трансляция матча "ПСЖ" - "Барселона"