00:36 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

"ПСЖ" разгромил "Барселону" в Париже

Сегодня. Париж. "ПСЖ" - "Барселона" - 4:0. Анхель ДИ МАРИЯ оформил дубль в свой день рождения. Фото AFP
Сегодня. Париж. "ПСЖ" - "Барселона" - 4:0. Анхель ДИ МАРИЯ оформил дубль в свой день рождения. Фото AFP
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"ПСЖ" на своем поле нанес крупное поражение "Барселоне" (4:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Дубль оформил Анхель Ди Мария, по голу забили Юлиан Дракслер и Эдинсон Кавани. Любопытно, что аргентинец и уругваец смогли отличиться в свой день рождения.

Ответный поединок между этими командами пройдет 8 марта. Отметим, что еще ни одна команда не отыгрывала разницу в четыре мяча в плей-офф Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

1/8 финала

Первый матч

"ПСЖ" (Франция) – "Барселона" (Испания) – 4:0 (2:0)

Голы: Ди Мария, 18 (1:0). Дракслер, 40 (2:0). Ди Мария, 55 (3:0). Кавани, 72 (4:0).

"ПСЖ": Трапп, Менье, Кимпембе, Маркиньюс, Кюрзава, Ди Мария (Лукас, 61), Верратти (Нкунку, 69), Рабьо, Матюиди, Дракслер (Пасторе, 86), Кавани.

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Жорди Альба, Андре Гомиш (Рафинья, 58), Бускетс, Иньеста (Ракитич, 72), Месси, Л.Суарес, Неймар.

Предупреждения: Рабьо, 3. Андре Гомиш, 33. Бускетс, 62. Рафинья, 74.

Судья: Марчиняк (Польша).

14 февраля. Париж. Стадион "Парк де Пренс".

Трансляция матча "ПСЖ" - "Барселона"

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КОММЕНТАРИИ (45)
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Птицuk

историк79 Мух////Я бы сказал, она была ошарашена. Барселона приехала побеждать по привычке и получила по лбу. Проведу параллели с хоккеем, пусть это и некорректно. -------------------------- если проводить параллели, то тут не Россию надо параллелить, а Канаду. Это Канаде, как сейчас ПСЖ, тогда остопи..ло постоянно проигрывать России, как ПСЖ вылетать в первом же туре плейофф от Барсы...

01:27

Птицuk

Басист Плохо это всё. Перспективы на пятое место через пару-тройку лет внезапно начали конкретно уплывать. Да ещё и Бенфика выиграла, хвостом её по голове, тут и шестое-то уплыть может... 00:45 --------------------- пора уже к этому привыкнуть. Сильное подозрение, что футбольная Европа в случае угрозы попадания России в шестерку просто ложится под ту страну (обычно Португалию) которой угрожает вылет из неё. Три полуфиналиста и потом два финалиста ЛЕ от Португалии в такой же момент - лично мне очень хорошо запомнились.

01:24

историк79

Я имел в виду "привычку" побеждать у "Барсы" - ПСЖ, а у России - Канаду.

01:16

вперёд Спартак!

Интересно, поздравил ли зюба Эмери первым или его опередили Карпин с Федуном?))))))))))))))))))

01:14

историк79

Мух////Я бы сказал, она была ошарашена. Барселона приехала побеждать по привычке и получила по лбу. Проведу параллели с хоккеем, пусть это и некорректно. В 2010 в Ванкувере наши вышли играть с Канадой также "по привычке". А что? 2006 ОИ - победа, 2008 ЧМ - победа, 2009 ЧМ - победа. И как-то постепенно победа стала казаться рутиной. Вот и получили так, что до сих пор не оправились.

01:13

Птицuk

Барселона не играла от слова вообще. Можно было рассчитывать, что сумасшедший прессинг, скорости и давление парижан обернутся для них неминуемым спадом во втором тайме, но те, кто на это рассчитывал - жестоко просчитались. Бывший спартаковский тренер слишком хорошо научился выжимать из своих команд сверхусилия в важнейших играх, именно для этого его и пригласили в Париж. Париж не сбавлял усилия до конца игры. Ну и как часто бывает - сильному ещё и везет, и судьи сегодня были на стороне не Барселоны...

01:10

Мух

историк79_________Не заслужила Барса сегодня гол...очень плохо играла, абсолютно все, кроме Неймара, тот немного пытался чтото сделать...

01:07

историк79

Кстати, когда "Барса" "летела" 3:0, комментаторы про "Зенит" заговорили, мол, тоже в 2008 3:0 летел беспросветно, пока Аршавин надежду не подарил. У меня эта мысль к тому времени давно вертелась. Но ожидания обманулись. Не оказалось у басков своего Аршавина.

01:04

alexigot

Pablo_75- игра просто не от Месси зависит, а от опорной зоны

01:01

Мух

ПСЖ красавцы, поздравляю! Теперь про Барсу... Андре Гомеш... его, абсолютного нонейма, Барса купила за 40 помоему...я не знаю чья это была идея, но ставить в старт это идея Энрике...ну ладно, не угадал, так херли не сменил в перерыве? Ракитич за 10 минут сделал больше на поле. у Иньесты и Месси игра не пошла, до Суареса мяч не доходил. Альба и Гомеш вообще как с отпуска вернувшиеся... ПСЖ с выходом в 1/4

01:00

Thomas_Boy

Это хорошо.

01:00

ЮКИ

козлы1!!

00:59

shpasic

Месси бойкотирует ЛЧ из-за того, что ему не дали Золотой Мяч))

00:59

alexigot

Я не люблю Барсу в первую очередь за то, что за нее болеют миллионы прыщавых уродов, которые не способны больше ни на что. И очень мне нравится когда этих уродов громят.

00:58

историк79

Загубил Эмери карьеру в Спартаке, что и говорить...

00:58

Pablo_75

Иньеста тоже не заменяет Хавиньесту. Заметно слабее стал, банален и предсказуем.

00:53

вперёд Спартак!

Вот вам и тренеришка!))))))))))))))))))))))))))))))))

00:51

Pablo_75

Я бы выделил две вещи. С одной стороны, у Барсы просто слабая средняя линия. Вся эта молодёжь ну нифига не заменяет Хавиньесту, не получается даже близко. С другой стороны, собственно атака в лице MSN... они не то чтобы стали слабее и разучились... у них явно психологическое что-то. Нет жажды побед. Когда они первый сезон играли вместе, Барса не просто выиграла ЛЧ, а выиграла её с огромным преимуществом, было ощущение, что MSN могут и 10 за матч забить. И после того - всё... почти все их шедевры действительно случаются против слабых команд. Ну и конечно хороша сегодня оборона, тупо не успевающая за противниками...

00:51

Свинству Бой!

Басист ////Согласен! Значит подписали. Второе будет после первого, а потом компот.

00:48

Свинству Бой!

Гном похоже опять бухает и скоро его начнет снова рвать.

00:48

Slim Taller

Центр поля ПСЖ начисто выиграл.Худшим был крашеный.но его менять нельзя.Поэтому,ещё легко отделались.

00:47

Басист

Свинству Бой! === Привет. Дак мы ж подписали уже))) Или ты про второе, чемпионатное?

00:46

историк79

Дух Лобановского витал на Стад де Френс.

00:46

Басист

Плохо это всё. Перспективы на пятое место через пару-тройку лет внезапно начали конкретно уплывать. Да ещё и Бенфика выиграла, хвостом её по голове, тут и шестое-то уплыть может...

00:45

Свинству Бой!

Басист ////Привет. Когда будем пари подписывать.....кровью? На ветке вашего матча или?

00:43

DV1981

Закат Барселоны

00:43

Овен0464

Тренеришко, пошёл в поход за победой в ЛЧ!? Молодцы, Парижане! По моему не было у Барсы вообще ни одного шанса. А Месси разочаровал......

00:43

историк79

Чьто ето было, блаародные доны?

00:41

Басист

Чмока, а ты в какой момент за ПСЖ начал болеть - когда они третий мяч забили, или четвертый?)))

00:41

HAZELSAMARA

*в первом матче.

00:41

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