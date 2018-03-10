11:43 | Футбол — Лига чемпионов

"ПСЖ" просил полицию не предоставлять эскорт "Реалу"

4

"ПСЖ" перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с "Реалом" (1:2) обращался с необычной просьбой в полицейское управление Парижа. Как сообщает L’Equipe, парижский клуб попросил полицию не предоставлять эскорт "Реалу" на пути движения от отеля к "Парк де Пренс".

Причины такой просьбы не были названы. В полиции прошение "ПСЖ" проигнорировали и предоставили "Реалу" эскорт в соответствии с нормами безопасности.

4
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/8 финала
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

King's Bounty RND

как зенит с аппеляцией

12:45

Serenky25

Эскорт вырывался, царапался и кусался.

12:28

баламошка

Это на самом деле полный трындец) Даже не постеснялись с такой просьбой к полиции обратиться, беспредельщики)

12:03

баламошка

Ох уж эти благородные арабы)

12:02

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!