"ПСЖ" просил полицию не предоставлять эскорт "Реалу"

"ПСЖ" перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с "Реалом" (1:2) обращался с необычной просьбой в полицейское управление Парижа. Как сообщает L’Equipe, парижский клуб попросил полицию не предоставлять эскорт "Реалу" на пути движения от отеля к "Парк де Пренс".

Причины такой просьбы не были названы. В полиции прошение "ПСЖ" проигнорировали и предоставили "Реалу" эскорт в соответствии с нормами безопасности.