"ПСЖ" просил полицию не предоставлять эскорт "Реалу"

"ПСЖ" перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с "Реалом" (1:2) обращался с необычной просьбой в полицейское управление Парижа. Как сообщает L’Equipe, парижский клуб попросил полицию не предоставлять эскорт "Реалу" на пути движения от отеля к "Парк де Пренс".
Причины такой просьбы не были названы. В полиции прошение "ПСЖ" проигнорировали и предоставили "Реалу" эскорт в соответствии с нормами безопасности.
King's Bounty RND
как зенит с аппеляцией
12:45
Serenky25
Эскорт вырывался, царапался и кусался.
12:28
баламошка
Это на самом деле полный трындец) Даже не постеснялись с такой просьбой к полиции обратиться, беспредельщики)
12:03
баламошка
Ох уж эти благородные арабы)
12:02