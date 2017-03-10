"ПСЖ" пристыдил СМИ за распространение непроверенной информации

Представители "ПСЖ" на странице клуба в "Твиттере" опровергли информацию о том, что полузащитники Марко Верратти и Блэз Матюиди были замечены в одном из ночных клубов Парижа перед ответной игрой с "Барселоной" (1:6). В заявлении парижан говорится, что "изданиям, в особенности L’Equipe, должно быть стыдно за распространение непроверенной "информации".

Напомним, что каталонцы в первой встрече, прошедшей в Париже, проиграли со счетом 0:4, но в ответном поединке на последних минутах смогли вырвать путевку в четвертьфинал. Позже стало известно, что представители судейского корпуса УЕФА остались недовольны работой немецкого арбитра Дениза Айтекина, обслуживавшего матч.

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