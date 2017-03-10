19:37 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

"ПСЖ" пристыдил СМИ за распространение непроверенной информации

0
0
0
0

Представители "ПСЖ" на странице клуба в "Твиттере" опровергли информацию о том, что полузащитники Марко Верратти и Блэз Матюиди были замечены в одном из ночных клубов Парижа перед ответной игрой с "Барселоной" (1:6). В заявлении парижан говорится, что "изданиям, в особенности L’Equipe, должно быть стыдно за распространение непроверенной "информации".

Напомним, что каталонцы в первой встрече, прошедшей в Париже, проиграли со счетом 0:4, но в ответном поединке на последних минутах смогли вырвать путевку в четвертьфинал. Позже стало известно, что представители судейского корпуса УЕФА остались недовольны работой немецкого арбитра Дениза Айтекина, обслуживавшего матч.

"Барса": чудеса воли и... симуляции //
Игорь Яновский: "Раздражало, что Неймар постоянно падал на газон" //
Ларс Лагербек: "Матч "Барселона" - "ПСЖ" - чистейший театр имени Суареса, мне жалко мир футбола"
Marca: в УЕФА недовольны работой Айтекина в матче "Барселона" - "ПСЖ"

Опрос

"Барселона" - "ПСЖ" - 6:1 после 0:4 - что это было?
голосовать
0
0
0
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ