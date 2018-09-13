"ПСЖ" представил форму для выступления в Лиге чемпионов

"ПСЖ" представил игровую форму, в которой выступит в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Техническим спонсором комплекта стал бренд Air Jordan, который является подразделением Nike. Форма сделана в черном цвете с вертикальной белой полосой посередине футболки.

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов "ПСЖ" сыграет на выезде с "Ливерпулем". Игра состоится 18 сентября.

"Ливерпуль" – "ПСЖ": Лига чемпионов по футболу, 18 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – в 22.00 (мск)