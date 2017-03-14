13:12 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

"ПСЖ" пожаловался УЕФА на 8 спорных моментов в матче с "Барселоной"

0
0
0
0
4

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) получил официальную жалобу от "ПСЖ" на работу главного арбитра ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Барселоной" (1:6) Дениза Айтекина. Как сообщает Marca, французский клуб в своем письме выделил следующие 8 моментов:

- Защитник "Барселоны" Хавьер Маскерано сыграл рукой после удара Юлиана Дракслера, но арбитр не назначил пенальти;

- Защитник "Барселоны" Жерар Пике должен был получить вторую желтую карточку на 41-й минуте после фола на Эдинсоне Кавани;

- Первый пенальти был лишь "невезением и стечением обстоятельств", Маркиньюс не фолил, а лишь споткнулся и упал, а Неймар сам нашел контакт;

- При счете 3:1 нападающий каталонцев Неймар ударил сзади по ногам Маркиньюса, поэтому должен был получить красную карточку;

- Луис Суарес после минимального контакта с Марко Верратти в штрафной площади парижан пытался ввести рефери в заблуждение, но получил желтую карточку. Это была первая попытка уругвайца, но не последняя;

- Жерар Пике на 78-й минуте, по мнению "ПСЖ", сыграл рукой, когда Анхель Ди Мария пытался сделать передачу в штрафную площадь каталонцев;

- Хавьер Маскерано должен был быть удален, а в ворота сине-гранатовых должен был назначен пенальти после фола на Анхеле Ди Марии. После игры сам футболист признал, что нарушал правила;

- Луис Суарес на последних минутах матча симулировал при падении в штрафной площади, поэтому должен был получить вторую желтую карточку, но арбитр назначил 11-метровый.

Опрос

"Барселона" - "ПСЖ" - 6:1 после 0:4 - что это было?
голосовать
0
0
0
0
4
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

Санитар леса

Я сразу после той игры сказал, что это не "лучший матч в истории", а позорный день в истории футбола. Ну нельзя, чтобы судьи так влияли на исход игры! Случившее в Барселоне за гранью допустимого. Всех судей той игры отлучить пожизненно от международных матчей - такие меры должны быть от их плешивого шефа. И при всем уважении к мастерству Неймара и Суареса, они ведут себя на поле крайне недостойно. В будущем всем судьям надо допустить предельный уровень жесткости по отношению к ним, их симуляции уже давно раздражают.

14:07

NapoliFC

Бомжам бы не вылететь:)

13:51

delacrua

зенитовские сопли и тут размазаны... нытики

13:39

Помпей

А вы дайте это будогоскому на разбор он во всех моментах судью отмажет,у него свои правила и трактовки.По его методике ещё в ворота ПСЖ не назначили 3 пенальти и не удалили 2 игроков ПСЖ,а моменты с нарушениями он на откуп господу богу отдаст.Он же профессионал своего дела,за честь мундира мать продаст,потом выкупит и перепродаст в три раза дороже.

13:30

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ