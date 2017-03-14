"ПСЖ" пожаловался УЕФА на 8 спорных моментов в матче с "Барселоной"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) получил официальную жалобу от "ПСЖ" на работу главного арбитра ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Барселоной" (1:6) Дениза Айтекина. Как сообщает Marca, французский клуб в своем письме выделил следующие 8 моментов:
- Защитник "Барселоны" Хавьер Маскерано сыграл рукой после удара Юлиана Дракслера, но арбитр не назначил пенальти;
- Защитник "Барселоны" Жерар Пике должен был получить вторую желтую карточку на 41-й минуте после фола на Эдинсоне Кавани;
Segunda amarilla de pique??? No no no. Amarilla a cavani pic.twitter.com/KrtZH5dU4r– Somos Robalona (@humildatsenny) 8 марта 2017 г.
- Первый пенальти был лишь "невезением и стечением обстоятельств", Маркиньюс не фолил, а лишь споткнулся и упал, а Неймар сам нашел контакт;
- При счете 3:1 нападающий каталонцев Неймар ударил сзади по ногам Маркиньюса, поэтому должен был получить красную карточку;
@barca94maghreb @DonPablithor @SofianeRaul la simulation de Suarez ne te choque pas ? 😭– Unai Emery (@Oubaaaa) 10 марта 2017 г.
Le deuxieme jaune de Pique non plus ? 🤔
Et ça ? pic.twitter.com/T6BiBjZDQZ
- Луис Суарес после минимального контакта с Марко Верратти в штрафной площади парижан пытался ввести рефери в заблуждение, но получил желтую карточку. Это была первая попытка уругвайца, но не последняя;
- Жерар Пике на 78-й минуте, по мнению "ПСЖ", сыграл рукой, когда Анхель Ди Мария пытался сделать передачу в штрафную площадь каталонцев;
- Хавьер Маскерано должен был быть удален, а в ворота сине-гранатовых должен был назначен пенальти после фола на Анхеле Ди Марии. После игры сам футболист признал, что нарушал правила;
Mascherano's foul on Di María which should have been a penalty... pic.twitter.com/8SYu8Jtyos– RMadrid Edition (@RMadridEdition) 8 марта 2017 г.
- Луис Суарес на последних минутах матча симулировал при падении в штрафной площади, поэтому должен был получить вторую желтую карточку, но арбитр назначил 11-метровый.
Il ne sait même pas où il a été touché ! #Suarez #penalty #FCBPSG #barcapsg #psg #psgbarca #Emery #Marquinhos pic.twitter.com/97lUXeVkNJ– SebCbien (@SebCBienHein) 9 марта 2017 г.
Санитар леса
Я сразу после той игры сказал, что это не "лучший матч в истории", а позорный день в истории футбола. Ну нельзя, чтобы судьи так влияли на исход игры! Случившее в Барселоне за гранью допустимого. Всех судей той игры отлучить пожизненно от международных матчей - такие меры должны быть от их плешивого шефа. И при всем уважении к мастерству Неймара и Суареса, они ведут себя на поле крайне недостойно. В будущем всем судьям надо допустить предельный уровень жесткости по отношению к ним, их симуляции уже давно раздражают.
14:07
NapoliFC
Бомжам бы не вылететь:)
13:51
delacrua
зенитовские сопли и тут размазаны... нытики
13:39
Помпей
А вы дайте это будогоскому на разбор он во всех моментах судью отмажет,у него свои правила и трактовки.По его методике ещё в ворота ПСЖ не назначили 3 пенальти и не удалили 2 игроков ПСЖ,а моменты с нарушениями он на откуп господу богу отдаст.Он же профессионал своего дела,за честь мундира мать продаст,потом выкупит и перепродаст в три раза дороже.
13:30