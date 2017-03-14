"ПСЖ" пожаловался УЕФА на 8 спорных моментов в матче с "Барселоной"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) получил официальную жалобу от "ПСЖ" на работу главного арбитра ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Барселоной" (1:6) Дениза Айтекина. Как сообщает Marca, французский клуб в своем письме выделил следующие 8 моментов:

- Защитник "Барселоны" Хавьер Маскерано сыграл рукой после удара Юлиана Дракслера, но арбитр не назначил пенальти;

- Защитник "Барселоны" Жерар Пике должен был получить вторую желтую карточку на 41-й минуте после фола на Эдинсоне Кавани;

Segunda amarilla de pique??? No no no. Amarilla a cavani pic.twitter.com/KrtZH5dU4r – Somos Robalona (@humildatsenny) 8 марта 2017 г.

- Первый пенальти был лишь "невезением и стечением обстоятельств", Маркиньюс не фолил, а лишь споткнулся и упал, а Неймар сам нашел контакт;

- При счете 3:1 нападающий каталонцев Неймар ударил сзади по ногам Маркиньюса, поэтому должен был получить красную карточку;

@barca94maghreb @DonPablithor @SofianeRaul la simulation de Suarez ne te choque pas ? 😭

Le deuxieme jaune de Pique non plus ? 🤔

Et ça ? pic.twitter.com/T6BiBjZDQZ – Unai Emery (@Oubaaaa) 10 марта 2017 г.

- Луис Суарес после минимального контакта с Марко Верратти в штрафной площади парижан пытался ввести рефери в заблуждение, но получил желтую карточку. Это была первая попытка уругвайца, но не последняя;

- Жерар Пике на 78-й минуте, по мнению "ПСЖ", сыграл рукой, когда Анхель Ди Мария пытался сделать передачу в штрафную площадь каталонцев;

- Хавьер Маскерано должен был быть удален, а в ворота сине-гранатовых должен был назначен пенальти после фола на Анхеле Ди Марии. После игры сам футболист признал, что нарушал правила;

Mascherano's foul on Di María which should have been a penalty... pic.twitter.com/8SYu8Jtyos – RMadrid Edition (@RMadridEdition) 8 марта 2017 г.

- Луис Суарес на последних минутах матча симулировал при падении в штрафной площади, поэтому должен был получить вторую желтую карточку, но арбитр назначил 11-метровый.