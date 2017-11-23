"ПСЖ" побил рекорд Лиги чемпионов, Неймар и Кавани сделали по дублю

"ПСЖ" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов на своем поле разгромил "Селтик" - 7:1. По дублю в этом поединке сделали Неймар и Эдинсон Кавани, еще по голу забили Марко Верратти, Кильян Мбаппе и Дани Алвес.

Парижане тем самым побили рекорд Лиги чемпионов по количеству голов в одном групповом турнире. На их счету 24 мяча. Предыдущее достижение принадлежало дортмундской "Боруссии" - 21 гол.

В другом поединке группы В "Бавария" на выезде одержала победу над "Андерлехтом" - 2:1. Три очка мюнхенцам принесли голы Роберта Левандовски и Корантена Толиссо.

Отметим, "ПСЖ" лидирует в группе с 15-ю очками, "Бавария" идет на втором месте с 12-ю. Мюнхенцам в последнем туре необходимо обыграть парижан с разностью в 4 мяча и более, чтобы выйти на первую строчку.

Лига чемпионов

Групповой турнира

5-й тур

Группа B

"ПСЖ" (Франция) - "Селтик" (Шотландия) - 7:1 (4:1)

Голы: Дембеле, 1 (0:1). Неймар, 9 (1:1). Неймар, 22 (2:1). Кавани, 28 (3:1). Мбаппе, 35 (4:1). Верратти, 75 (5:1). Кавани, 79 (6:1). Дани Алвес, 80 (7:1).

"ПСЖ": Ареола, Дани Алвес, Тиагу Силва, Кюрзава, Маркиньюс, Дракслер (Пасторе, 67), Верратти (Ло Сельсо, 76), Рабьо, Кавани, Неймар, Мбаппе (Ди Мария, 76).

"Селтик": Гордон, Лустиг (Биттон, 13), Боята, Шимунович, Тирни, Браун, Форрест, Рогич, Макгрегор, Нтчам (Эбуэ, 69), Дембеле (Гриффитс, 77).

Предупреждения: Шимунович, 35. Биттон, 45+1.

Судья: Сидиропулос (Греция).

22 ноября. Париж. Стадион Parc des Princes.

"Андерлехт" (Бельгия) - "Бавария" (Германия) - 1:2 (0:0)

Голы: Левандовски, 51 (0:1). Ханни, 63 (1:1). Толиссо, 77 (1:2).

"Андерлехт": Селс, Десхахт, Аппиа, Мбодж, Спаич, Кумс, Требель, Дендокер, Геркенс (Оньекуру, 65), Ханни (Бруно, 71), Теодорчик (Харбауи, 82).

"Бавария": Ульрайх, Боатенг, Зюле, Фридль, Роббен (Хави Мартинес, 48), Видаль (Хуммельс, 87), Руди, Тиагу Алькантара (Родригес, 44), Толиссо, Киммих, Левандовски.

Предупреждения: Спаич, 47. Боатенг, 61. Левандовски, 67. Дендокер, 83. Требель, 83. Ульрайх, 88.

Судья: Тэйлор (Англия).

22 ноября. Брюссель. Стадион Constant Vanden Stock Stadion.

Турнирная таблица Лиги чемпионов