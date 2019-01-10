"ПСЖ" может провести домашний матч 1/8 финала ЛЧ с "Манчестер Юнайтед" без зрителей

"ПСЖ" рискует сыграть без зрителей домашнюю игру 1/8 финала Лиги чемпионов с "МЮ" из-за беспорядков, устроенными фанатами на игре с "Црвеной Звездой" (6:1).

Как сообщает L`Equipe, в пятницу Дисциплинарный комитет УЕФА может лишить парижский клуб поддержки болельщиков в домашней игре с "красными дьяволами". Причиной тому способен послужить случай с фанатами "ПСЖ", произошедший во время игры с "Црвеной Звездой", когда те забросали полицию петардами.

Это уже не первый инцидент с участием поклонников французского клуба. Отмечается, что УЕФА может закрыть только фанатскую трибуну, разрешив тем самым остальным болельщикам посетить игру.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед" пройдет в Париже 6 марта. Эта игра станет второй в противостоянии, первый поединок состоится 12 февраля в Манчестере.