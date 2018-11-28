"ПСЖ" - "Ливерпуль": Буффон займет место в воротах хозяев

"ПСЖ" и "Ливерпуль" объявили стартовые составы на матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Голкипер парижского клуба Джанлуиджи Буффон займет место в воротах хозяев. Нападающий английской команды Джердан Шачири остался на скамейке запасных.

Стартовый состав ""ПСЖ: Буффон, Керер, Силва, Кимпембе, Бернат, Мбаппе, Маркиньюс, Вератти, Неймар, Кавани, Ди Мария.

Запасные: Ареола, Дракслер, Алвес, Рабьо, Нсоки, Шупо-Мотинг, Диаби.

Стартовый состав "Ливерпуля": Алиссон, Гомез, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Хендерсон, Вайналдум, Милнер, Фирмину, Мане, Салах.

Запасные: Миньоле, Матип, Александр-Арнолд, Фабинью, Кейта, Старридж, Шачири.

"ПСЖ" - "Ливерпуль": Лига чемпионов, онлайн-трансляция, 28 ноября, начало - в 23.00 (мск).