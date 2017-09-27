"ПСЖ" - фаворит в матче с "Баварией" по версии букмекеров

Сегодня состоится матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Баварией"​. Встреча в Париже начнется в 21.45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "ПСЖ" - "Бавария"

Прогноз Winline – П1 2.05 – Н 3.89 – П2 3.40

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "ПСЖ" - "Бавария".

Прямая трансляция матча "ПСЖ" - "Бавария" – в среду, 27 сентября, на канале "Матч! Футбол 1".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"ПСЖ": Трапп - Дани Алвес, Маркиньюс, Тиагу Силва, Тилеманс - Рабьо, Верратти, Тиагу Мотта - Мбаппе, Кавани, Неймар.

"Бавария": Ульрайх - Киммих, Боатенг, Хуммельс, Рафинья - Видаль, Толиссо - Роббен, Мюллер, Рибери - Левандовски.

ПОТЕРИ: Пасторе, Ди Мария (оба - травма) - Нойер, Алаба, Бернат, Тиагу Алькантара (все - травма).