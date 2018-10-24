ПСВ - "Тоттенхэм": Кейн, Сон и Дембеле сыграют в стартовом составе

Стали известны стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов ПСВ - "Тоттенхэм".

ПСВ: Зут, Думфрис, Швааб, Виргевер, Анхелиньо, Росарио, Перейро, Хендрикс, Лосано, де Йонг, Мален.

"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Санчес, Дэвис, Дембеле, Дайер, Лукас Моура, Эриксен, Сон Хын Мин, Кейн.

Из-за травм у "шпор" не сыграют Деле Алли, Ян Фертонген и Дэнни Роуз. Виктор Ваньяма, участие которого также было под вопросом, остался в запасе.

Матч начнется в 19.55 по московскому времени.

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