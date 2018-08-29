ПСВ разгромил БАТЭ и вышел в групповой этап Лиги чемпионов

ПСВ разгромил БАТЭ (3:0) в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Клуб из Нидерландов вышел в групповой этап этого турнира, обыграв белорусскую команду с общим счетом 6:2 по сумме двух встреч.

Голы в составе ПСВ забили нападающие Стевен Бергвайн, Люк де Йонг и Ирвинг Лосано.

Лига чемпионов

4-й отборочный раунд

"ПСВ" (Голландия) - "БАТЭ" (Белоруссия) - 3:0 (2:0)

Голы: Бергвайн, 14 (1:0). де Йонг, 36 (2:0). Лосано, 62 (3:0).

"ПСВ" (Голландия): Зут, Шваб, Фиргефер (Изима-Мирен, 71), Анхелиньо, Дюмфрис, Хендрикс, Перейро, Росарио (Рамселар, 74), де Йонг, Бергвайн (Мален, 79), Лосано.

"БАТЭ" (Белоруссия): Щербицкий, Филипенко, Володько, Филипович, Милунович, Глеб (Иванич, 30), Бага, Стасевич, Драгун (Березкин, 76), Риос, Туоминен (Сигневич, 51).

Предупреждения: Милунович, 47. Риос, 59. Анхелиньо, 82.

Судья: Тэйлор (Англия).

29 августа. Эйндховен. Стадион "Филипс".

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