ПСВ не будет просить УЕФА наказать "Ростов" за банан

ПСВ не будет просить УЕФА наказывать "Ростов" за инцидент с выброшенным на поле стадиона "Олимп-2" бананом во время матча группового турнира Лиги чемпионов. Об этом сообщил пресс-атташе ПСВ Тис Слегерс. Напомним, встречу, прошедшую в Ростове-на-Дону, обслуживал эстонец Айнар Леппанен. Фрукт замечен на кадрах на 23-й минуте видеотрансляции матча. Он лежал около штрафной площади "Ростова". Слегерс предположил, что УЕФА уже в курсе случившегося и что инцидент был зафиксирован в протоколе матча.

- Нет, мы не будем просить наказывать "Ростов", потому что перед матчем клуб совместно с полицией пообещал принять все необходимые меры для предотвращения таких инцидентов, - цитирует ТАСС Слегерса. - Очевидно, что проконтролировать каждого человека было невозможно. Так что вопрос наказания клуба относится к компетенции УЕФА, это не наше дело. Мы хотим еще раз подчеркнуть, что категорически выступаем против расизма.

ПСВ выступает против расизма, причем как в обычной жизни, так и в футболе, откуда, мы надеемся, он будет выдворен. Подобные инциденты, когда банан бросается на поле, очевидно, этому не способствуют. Перед игрой состоялась встреча, на которой по обыкновению был затронут вопрос противодействия расизму. Все присутствовавшие на ней стороны признали важность этого вопроса, и "Ростов" дал гарантии, что приложит все силы для того, чтобы хорошо организовать матч.

Фотографии лежащего на поле банана мы увидели вчера, когда вернулись в отель.