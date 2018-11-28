ПСВ - "Барселона": Дембеле, Коутинью и Ракитич сыграют с первых минут

"Барселона" и ПСВ объявили стартовые составы на матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Нападающий испанского клуба Усман Дембеле начнет встречу с первых минут.

Стартовый состав "Барселоны": тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Ракитич, Бускетс, Видаль, Дембеле, Месси, Коутинью.

Запасные: Пенья, Миранда, Чуми, Суарес, Аленья, Малком, Эль-Хаддади

Стартовый состав ПСВ: Зут, Дюмфрис, Фиргефер, Шваб, Анхелиньо, Лосано, Хендрикс, Росарио, Перейро, Бергвайн, де Йонг.

Запасные: Ром, Бехич, Сейнсбери, Гутьеррес, Жуниор, Ромеро, Мален.

ПСВ – "Барселона": Лига чемпионов, онлайн-трансляция, 28 ноября, начало – в 23.00 (мск).