ПСВ - "Барселона": Дембеле, Коутинью и Ракитич сыграют с первых минут

"Барселона" и ПСВ объявили стартовые составы на матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Нападающий испанского клуба Усман Дембеле начнет встречу с первых минут.
Стартовый состав "Барселоны": тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Ракитич, Бускетс, Видаль, Дембеле, Месси, Коутинью.
Запасные: Пенья, Миранда, Чуми, Суарес, Аленья, Малком, Эль-Хаддади
Стартовый состав ПСВ: Зут, Дюмфрис, Фиргефер, Шваб, Анхелиньо, Лосано, Хендрикс, Росарио, Перейро, Бергвайн, де Йонг.
Запасные: Ром, Бехич, Сейнсбери, Гутьеррес, Жуниор, Ромеро, Мален.
ПСВ – "Барселона": Лига чемпионов, онлайн-трансляция, 28 ноября, начало – в 23.00 (мск).
🔵🔴 Barça XI#PSVBarça pic.twitter.com/GM7GWwKDqH– FC Barcelona (@FCBarcelona) 28 ноября 2018 г.
Voor de kleuren, de club en de stad 💕– PSV (@PSV) 28 ноября 2018 г.
Come on boys! #PSVBAR pic.twitter.com/LdXVRmnfge