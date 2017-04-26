Прядкин считает, что еврокубки ждут реформы

Президент РФПЛ и член совета директоров Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL) Сергей Прядкин считает, что УЕФА и EPFL придут к соглашению по реформе еврокубков.

- На заседании мы будем обсуждать реформы еврокубков, квоты стран, представительство EPFL в руководящих органах УЕФА, - приводит "Р-Спорт" слова Прядкина. - Думаю, мы должны прийти к соглашению, потому что только так можно двигаться вперед. Я разговаривал с президентом УЕФА Александером Чеферином, он готов к компромиссам.

Главное разногласие в том, что маленькие лиги считают, что их ущемляют большие лиги и клубы. Мы относимся к числу ведущих лиг. После реформ еврокубков мы, в принципе, остаемся при своих. Но перераспределение будет. Претензии к тому, что у маленьких клубов будет слишком небольшой доход и им тяжело будет попасть в финальные раунды еврокубков. Если разбить на блоки, темами для обсуждения станут реформы, соревновательный процесс и распределение квот. Разумеется, на заседании совета директоров будет представитель УЕФА.