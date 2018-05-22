Провал "Барселоны" и удаление Буффона – в топ-10 разочарований Лиги чемпионов по версии Goal

Портал Goal составил десятку главных разочарований Лиги чемпионов в сезоне-2017/18. В рейтинг вошли как игроки и команды, так и события, напрямую связынные с главным еврокубковым турниром.

Первым упоминания в анти-рейтинге удостоилась "Барселона", которая в 1/4 финала не смогла пройти "Рому" (дома - 4:1, на выезде - 0:3). Второе место отдано вратарю и капитану "Ювентуса" Джанлуиджи Буффону, получившему красную карточку в ответном четвертьфинале против "Реала" за споры с арбитром Майклом Оливером - англичанин про счете 3:0 в пользу туринцев (в первой встрече они потерпели поражение с аналогичным счетом. - Прим. "СЭ") назначил пенальти в пользу "королевского клуба". Криштиану Роналду реализовал пенальти, поразив ворота Войчеха Щенсны, и вывел свою команду в следующий раунд турнира.

Тройку главных разочарований замыкает "ПСЖ", который несмотря на покупку у "Барселоны" Неймара за 222 миллиона евро и аренду у "Монако" с последующим обязательством выплаты 180 миллионов евро Кильяна Мбаппе , не смог выйти в 1/4 финала. Парижане в первом же раунде плей-офф уступили "Реалу" (1:3 - на выезде, 1:2 - дома).

Также в десятку разочарований попала нестабильная и недисциплинированная игра форварда "Ювентуса" Пауло Дибалы, судейские ошибки и отстутствие на матчах Лиги чемпионов системы видеопомощи арбитрам (ВАР), невыход в плей-офф "Наполи", вылет "Манчестер Юнайтед" под руководством Жозе Моуринью от "Севильи" в 1/8 финала (0:0 - на выезде, 1:2 - дома), симуляции форварда "ПСЖ" Неймара, слабая игра команд в защите и, как следствие, высокая результативность, а также цены на аренду жилья и ценовая политика гостиниц Киева в период проведения в украинской столице финала Лиги чемпионов.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию финала Лиги чемпионов "Реал" - "Ливерпуль". Игра состоится 26 мая и начнется в 21.45 по московскому времени.