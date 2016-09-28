Против "Ростова" ПСВ впервые сыграет в зелено-белой форме

В игре 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ростова" футболисты ПСВ впервые появятся на поле в зелено-белой форме, информирует клубная пресс-служба. Ростовчане же выступят в традиционных сине-желтых цветах.

Матч на стадионе "Олимп-2" состоится сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени.

Трансляция матча "Ростов" - ПСВ