11:28 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Против "Ростова" ПСВ впервые сыграет в зелено-белой форме

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В игре 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ростова" футболисты ПСВ впервые появятся на поле в зелено-белой форме, информирует клубная пресс-служба. Ростовчане же выступят в традиционных сине-желтых цветах.

Матч на стадионе "Олимп-2" состоится сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени.

Трансляция матча "Ростов" - ПСВ

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 2-й тур
Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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ny neru

Зеленую форму надо бы запретить, очень плохо видно игроков на зеленом поле. Моё мнение, без обид со стороны стран и движений под "зелеными знаменами"

11:48

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