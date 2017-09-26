Промес, Зобнин и Ананидзе смотрят матч с "Ливерпулем" из ложи прессы

Полузащитники "Спартака" Роман Зобнин и Джано Ананидзе, а также форвард Квинси Промес присутствуют на матче группового турнира Лиги чемпионов с "Ливерпулем". Все трое смотрят за игрой из ложи прессы. Напомним, что футболист пропускают эту встречу из-за различных повреждений. Помимо них вне заявки красно-белых остались Тигиев, Глушаков, Зе Луиш и Комбаров.
Трансляция матча "Спартак" - "Ливерпуль"
Как жаль, что вы сегодня не можете помочь!!! pic.twitter.com/3jbD5JLUA3– Mike Goncharov (@gribo4ki) 26 сентября 2017 г.
И грустный Квинси тоже...( pic.twitter.com/FG6DLTCI0y– Mike Goncharov (@gribo4ki) 26 сентября 2017 г.