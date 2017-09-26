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22:04 | Футбол — Лига чемпионов

Промес, Зобнин и Ананидзе смотрят матч с "Ливерпулем" из ложи прессы


Полузащитники "Спартака" Роман Зобнин и Джано Ананидзе, а также форвард Квинси Промес присутствуют на матче группового турнира Лиги чемпионов с "Ливерпулем". Все трое смотрят за игрой из ложи прессы. Напомним, что футболист пропускают эту встречу из-за различных повреждений. Помимо них вне заявки красно-белых остались Тигиев, Глушаков, Зе Луиш и Комбаров.

Трансляция матча "Спартак" - "Ливерпуль" 

 

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
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