Промес - в команде недели Лиги чемпионов

Нападающий "Спартака" Квинси Промес вошел в команду недели Лиги чемпионов. Форвард в матче 3-го тура группового турнира против "Севильи" (5:1) забил два гола и отдал две результативные передачи. Ранее он вошел в число претендентов на титул лучшего игрока недели. Стоит отметить, что в команду недели также оказалсь четыре футболиста "Ливерпуля", который одержал рекордную для турнира выездную победу - 7:0 с "Марибором".
Полностью команда недели выглядит следующим образом: Ареола ("ПСЖ") - Коларов ("Рома"), Хуммельс ("Бавария"), Александр-Арнольд ("Ливерпуль") - Азар ("Челси"), Джака ("Базель"), Бернард ("Шахтер"), Коутинью ("Ливерпуль"), Промес ("СПАРТАК") - Салах ("Ливерпуль"), Фирмину ("Ливерпуль").
Here's the #UCLfantasy Football Team of the Week!– Champions League (@ChampionsLeague) 19 октября 2017 г.
How many did you have in your XI?#UCL @PlayStationEU pic.twitter.com/jpSg2lmiia
Опрос
- Спартак (футбол)
- Севилья
- Филиппе Коутинью
- Эден Азар
- Матс Хуммельс
- Александр Коларов
- Мохамед Салах
- Квинси Промес
- Таулянт Джака
- Альфонс Ареола
- Роберту Фирмину
баламошка
- Антошка, Антошка, пойдём копать ка-а-а-ртошку-у! - Мне низя-я-а-а, я в Лиге Чемпионов играю!
18:01