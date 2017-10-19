Промес - в команде недели Лиги чемпионов

Нападающий "Спартака" Квинси Промес вошел в команду недели Лиги чемпионов. Форвард в матче 3-го тура группового турнира против "Севильи" (5:1) забил два гола и отдал две результативные передачи. Ранее он вошел в число претендентов на титул лучшего игрока недели. Стоит отметить, что в команду недели также оказалсь четыре футболиста "Ливерпуля", который одержал рекордную для турнира выездную победу - 7:0 с "Марибором".

Полностью команда недели выглядит следующим образом: Ареола ("ПСЖ") - Коларов ("Рома"), Хуммельс ("Бавария"), Александр-Арнольд ("Ливерпуль") - Азар ("Челси"), Джака ("Базель"), Бернард ("Шахтер"), Коутинью ("Ливерпуль"), Промес ("СПАРТАК") - Салах ("Ливерпуль"), Фирмину ("Ливерпуль").