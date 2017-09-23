Промес, скорее всего, пропустит матч с "Ливерпулем"

По информации "СЭ", нападающий "Спартака" Квинси Промес, а также бразильский форвард Педро Роша не успеют восстановиться к матчу группового турнира Лиги чемпионов, в котором красно-белые примут "Ливерпуль". Это стало известно после встречи москвичей в 11-м туре чемпионата России с "Анжи" (2:2). Оба футболиста получили повреждения в кубковой игре с "Кубанью" (2:0) и пропускали поединок с махачкалинцами.

Напомним, что матч группового турнира Лиги чемпионов "Спартак" – "Ливерпуль" состоится во вторник, 26 сентября. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.

Трансляция матча "Спартак" - "Анжи"