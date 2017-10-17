22:06 | Футбол — Лига чемпионов

Промес открыл счет в матче с "Севильей". Видео

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Нападающий "Спартака" Квинси Промес открыл счет в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Севильей". На 18-й минуте форвард ударом головой замкнул верховую передачу Андрея Ещенко.

Трансляция матча "Спартак" – "Севилья"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 3-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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ВладиСлав БТ

Вот прёт крючкохвостым)

22:19

Dzaga

Получается Марибор 3 уже от Севильи пустил?

22:16

anseme

Они бухие сегодня видимо)))))

22:15