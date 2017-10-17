Промес открыл счет в матче с "Севильей". Видео

Нападающий "Спартака" Квинси Промес открыл счет в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Севильей". На 18-й минуте форвард ударом головой замкнул верховую передачу Андрея Ещенко.

Трансляция матча "Спартак" – "Севилья"