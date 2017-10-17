Промес открыл счет в матче с "Севильей". Видео

Нападающий "Спартака" Квинси Промес открыл счет в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Севильей". На 18-й минуте форвард ударом головой замкнул верховую передачу Андрея Ещенко.
Трансляция матча "Спартак" – "Севилья"
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcsm_official#UCL #ЛигаЧемпионов. Группа E. 3-й тур. #СпартакСевилья #SpartakSevilla 1:0 18' Куинси Промес @QPromes pic.twitter.com/v44PDpUthW– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 17 октября 2017 г.
ВладиСлав БТ
Вот прёт крючкохвостым)
22:19
Dzaga
Получается Марибор 3 уже от Севильи пустил?
22:16
anseme
Они бухие сегодня видимо)))))
22:15