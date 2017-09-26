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20:03 | Футбол — Лига чемпионов

Промес хотел бы помочь "Спартаку" в игре с "Ливерпулем"

Квинси ПРОМЕС. Фото instagram.com
Квинси ПРОМЕС. Фото instagram.com
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Нападающий "Спартака" Квинси Промес на своей странице в Инстаграме выразил сожаление, что не выйдет на поле в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Лидер красно-белых еще не восстановился после повреждения и пропустил подготовку к этой встрече.

"Хотел бы помочь команде сегодня", - написал 25-летний голландец.

Матч "Спартак" - "Ливерпуль" состоится сегодня, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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fedor pavlovitsh

И без Промеса "Спартак" выиграет, если очень постарается!!! Больше верю в "Спартак" чем даже в "ЦСКА"!!!

20:42

igogohruhru

с ашипкой написал

20:37