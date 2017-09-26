Промес хотел бы помочь "Спартаку" в игре с "Ливерпулем"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес на своей странице в Инстаграме выразил сожаление, что не выйдет на поле в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Лидер красно-белых еще не восстановился после повреждения и пропустил подготовку к этой встрече.

"Хотел бы помочь команде сегодня", - написал 25-летний голландец.

Матч "Спартак" - "Ливерпуль" состоится сегодня, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.