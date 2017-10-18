Промес – автор девятого дубля "Спартака" в Лиге чемпионов

В девятый раз футболист "Спартака" забил больше одного гола в матче Лиги чемпионов. В игре третьего тура группового турнира против "Севильи" (5:1) два гола на свой счет записал Квинси Промес. До голландца дублями отмечались шесть спартаковцев, причем Маркао в 2000 году забивал по два гола дважды. В сентябре 1999 года Андрей Тихонов записал на свой счет единственный спартаковский хет-трик, трижды огорчив бельгийского голкипера "Виллем II" Криса Мампея. (Кирилл БУРДАКОВ)

8 дублей и хет-трик "Спартак" в Лиге чемпионов