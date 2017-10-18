01:39 | Футбол — Лига чемпионов

Промес – автор девятого дубля "Спартака" в Лиге чемпионов


В девятый раз футболист "Спартака" забил больше одного гола в матче Лиги чемпионов. В игре третьего тура группового турнира против "Севильи" (5:1) два гола на свой счет записал Квинси Промес. До голландца дублями отмечались шесть спартаковцев, причем Маркао в 2000 году забивал по два гола дважды. В сентябре 1999 года Андрей Тихонов записал на свой счет единственный спартаковский хет-трик, трижды огорчив бельгийского голкипера "Виллем II" Криса Мампея. (Кирилл БУРДАКОВ)

8 дублей и хет-трик "Спартак" в Лиге чемпионов

Дата

Стадия

Автор дубля

Соперник

Счет

Минуты голов

18.10.1995

Гр. турнир

Валерий КЕЧИНОВ

Русенборг (г)

4:2

75' (3:2), 82' (4:2)

20.03.1996

1/4 финала

Юрий НИКИФОРОВ

Нант (д)

2:2

33' (1:0), 39' (2:0)

15.09.1999

Гр.турнир

Андрей ТИХОНОВ

Виллем II (дг

3:1

27’ (1:0), 37’ (2:0), 53 (3:0)

27.09.2000

1-й гр. турнир

МАРКАО

Спортинг (д)

3:1

68' (2:1), 82' (3:1)

17.10.2000

1-й гр. турнир

Егор ТИТОВ

Спортинг (д)

3:0

52' (2:0), 67' (3:0)

22.11.2000

2-й гр. турнир

МАРКАО

Арсенал (д)

4:1

29' (1:1), 51' (2:1)

28.09.2010

Гр. турнир

АРИ

Жилина (д)

3:0

34' (1:0), 61' (2:0)

02.10.2012

Гр. турнир

Эммануэл ЭМЕНИКЕ

Селтик (д)

2:3

41' (1:1), 48' (2:1)

17.10.2017

Гр.турнир

Квинси ПРОМЕС

Севилья (д)

5:1

18 (1:0), 90 (5:1)

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 3-й тур
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