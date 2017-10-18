Промес – автор девятого дубля "Спартака" в Лиге чемпионов

В девятый раз футболист "Спартака" забил больше одного гола в матче Лиги чемпионов. В игре третьего тура группового турнира против "Севильи" (5:1) два гола на свой счет записал Квинси Промес. До голландца дублями отмечались шесть спартаковцев, причем Маркао в 2000 году забивал по два гола дважды. В сентябре 1999 года Андрей Тихонов записал на свой счет единственный спартаковский хет-трик, трижды огорчив бельгийского голкипера "Виллем II" Криса Мампея. (Кирилл БУРДАКОВ)
8 дублей и хет-трик "Спартак" в Лиге чемпионов
|
Дата
|
Стадия
|
Автор дубля
|
Соперник
|
Счет
|
Минуты голов
|
18.10.1995
|
Гр. турнир
|
Валерий КЕЧИНОВ
|
Русенборг (г)
|
4:2
|
75' (3:2), 82' (4:2)
|
20.03.1996
|
1/4 финала
|
Юрий НИКИФОРОВ
|
Нант (д)
|
2:2
|
33' (1:0), 39' (2:0)
|
15.09.1999
|
Гр.турнир
|
Андрей ТИХОНОВ
|
Виллем II (дг
|
3:1
|
27’ (1:0), 37’ (2:0), 53’ (3:0)
|
27.09.2000
|
1-й гр. турнир
|
МАРКАО
|
Спортинг (д)
|
3:1
|
68' (2:1), 82' (3:1)
|
17.10.2000
|
1-й гр. турнир
|
Егор ТИТОВ
|
Спортинг (д)
|
3:0
|
52' (2:0), 67' (3:0)
|
22.11.2000
|
2-й гр. турнир
|
МАРКАО
|
Арсенал (д)
|
4:1
|
29' (1:1), 51' (2:1)
|
28.09.2010
|
Гр. турнир
|
АРИ
|
Жилина (д)
|
3:0
|
34' (1:0), 61' (2:0)
|
02.10.2012
|
Гр. турнир
|
Эммануэл ЭМЕНИКЕ
|
Селтик (д)
|
2:3
|
41' (1:1), 48' (2:1)
|
17.10.2017
|
Гр.турнир
|
Квинси ПРОМЕС
|
Севилья (д)
|
5:1
|
18’ (1:0), 90’ (5:1)