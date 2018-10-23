Прокуратура Рима начала расследование инцидента в метро

По информации ТАСС, прокуратура Рима начала расследование инцидента на станции метро "Репубблика".

Напомним, что в Риме на станции метро "Репубблика" вышел из строя эскалатор с болельщиками ЦСКА, направлявшимися на матч Лиги чемпионов против "Ромы". По данным Il Messaggero и La Repubblica, в результате остановки эскалатора на станции Repubblica пострадали около 20 человек, не менее пяти из них – очень серьезно.

Отмечается, что пока в расследовании нет подозреваемых и рассматривается версия "Подрыв безопасности на общественном транспорте". Речь идет об ответственности транспортной компании.

Трагедия в метро Рима. Пострадали фанаты ЦСКА. Онлайн